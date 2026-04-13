メインシナリオ…短期の上昇トレンドが継続している。陽線が連続している上、5日線にサポートされており、一段と上値を追う展開が見込まれる。その場合は、2月4日の高値215.01が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2008年7月23日の高値215.88、2008年1月8日の高値217.34、220円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の212.11、一目均衡表の雲の上限211.12、雲の下限の210.8