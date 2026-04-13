今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香のピラティスショットが反響を呼んでいる。１３日までにインスタグラムで「こんなのとかもしてるよ髪どうなってる？ｗ」とつづり、ピラティスをしている写真を「＃ｍａｃｈｉｎｅｐｉｌａｔｅｓ」のハッシュタグをつけてアップ。コメント欄で「なんかちょっとキモイ？ｗ」と付け足した。この投稿にファンか