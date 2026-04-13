包丁いらず！余ったトマト缶で簡単「ふわふわ卵のトマトスープ」 パスタや煮込み料理などで大活躍のトマト缶ですが、微妙に余ってしまうことも……。 そこで今回は、余ったトマト缶のトマト1個分でパパッと簡単に作れる「トマト卵スープ」を実際に作ってみました。包丁いらずで5分もあれば完成する、忙しい日の救世主メニューです。 【材料】（2人分）ホールトマト缶のトマト…1個トマト缶の汁…大さじ2水…400mlコンソメ…