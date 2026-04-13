株式会社ＮＥＸＥＲとｔｈｅＳＩＬＫ（ザシルク）は共同で全国の女性２３１名を対象に「年齢とカラダの変化」についてのアンケートを実施した。まず、年齢を重ねる中で、カラダの変化を感じることはあるか聞いた。その結果「ある」が７４．９％、「ない」が２５．１％となり、およそ４人に３人の女性が、年齢によるカラダの変化を実感しているという結果となった。次にカラダの変化を感じると回答した方に、どのような変