俳優の簡秀吉（23）が13日、芸能事務所のMR8に所属になることが同事務所のXで発表された。【写真】発売記念イベントではクールな表情の簡秀吉Xでは「所属のご報告」と報告。「この度、簡秀吉（かん ひでよし）が弊社に所属することとなりました。今後とも、変わらぬ応援のほどよろしくお願いいたします」と伝えていた。簡は、『仮面ライダーギーツ』（2022）に仮面ライダーギーツ／浮世英寿役で主演。昨年4月に前事務所を退