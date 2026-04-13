ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、道マニアが番組ロケ中に追求できなかった道を単独で再調査し、判明した新情報を教えてくれました。一体どんな発見があったのか…？ 【写真を見る】｢箕面温泉スパーガーデン｣に残るケーブルカーの“幻の遺構”とは？静岡の廃隧道の痕跡も 後日調査で新情報が判明！ 人気レジャー施設「箕面温泉スパー