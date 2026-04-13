障害のある子ども向けの施設に通う5歳の女の子を自宅アパートに連れ込み、わいせつな行為をしたうえ、動画を撮影したとして、施設の職員だった46歳の男が警視庁に逮捕されました。記者「後藤容疑者が今、警視庁の捜査員に連れられ、自宅から出てきました」うつむきながら、ゆっくりと階段を下りる男。わいせつ目的誘拐などの疑いで逮捕された後藤隆也容疑者（46）です。おととし2月、当時勤めていた千葉県松戸市の障害者施設に通う