横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年4月13日と14日の2日間限定で「物価高騰応援フェア」を開催しています（一部店舗を除く）。ラーメン注文で全員もらえる4月13日と14日の2日間、店内飲食でラーメンを注文した人全員に、家系ラーメン並（醤油／塩）1杯を680円で楽しめるクーポン券が配布されます。クーポン使用期間は2026年5月7日から31日まで。壱角家の日、フェア商品、学割、他クーポン券等との併用はできません。また、壱角家の