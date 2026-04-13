開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、平尾アウリ氏のマンガ「推しが武道館いってくれたら死ぬ」の1巻から10巻までが各巻77円のセール価格で販売されている。 本作は岡山県で活躍するマイナー地下アイドルのメンバー舞菜を、命をかけて応援する伝説的なファン・えりぴよの推し活を描いたマンガ。「推し武道」の愛称で人気があり、ドラマやアニメ、舞台などメディアミックス