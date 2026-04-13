【第21話2】 4月11日 無料公開 第21話2を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は4月11日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第21話2をチャンピオンクロスで無料公開した。 第21話1では、絶体絶命を悟ったシノワが死にたくない一心で必死に命乞いをする。 現在チャンピオンクロスでは、最新話となる第23話も公開されている。読むには70コインが必要。 【最新話】 第23話