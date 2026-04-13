◆■チームを離れてスペインへ ロサンゼルス・レイカーズは、大黒柱ルカ・ドンチッチを欠いたままプレーオフに突入することになった。ファーストラウンドの相手はヒューストン・ロケッツ。フィジカル色の強い相手との消耗戦が予想される中、チームとしてはエースの一日も早い復帰を待ち望んでいる。 ドンチッチは4月3日（現地時間2日、以下同）のオクラホマシティ・サンダ&