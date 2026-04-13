ヤマダホールディングスはこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１兆６９７５億円から１兆６９１０億円（前の期比３．８％増）へ、営業利益を４８９億円から１６１億円（同６２．４％減）へ下方修正すると発表した。営業増益を見込んでいた従来予想から一転減益となる見通しを示した。 物価高を背景とした一部家電の買い控え傾向がみられたものの、パソコンや携帯電話など情報家電の好調など