瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がっています。13日夜も曇りになるでしょう。 14日も雲に覆われた天気が続き、夜は雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で15度でしょう。13日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山で21度、津山で23度、高松で22度の予想です。13日と同じくらいか低い気温になります。水曜日は全域で雨が降りますが、木曜日は天気が回復して、次第に