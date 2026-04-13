株式会社ワイドトレードは、Leofoto（レオフォト）のマクロフォーカシングレール「MP-200S」を4月24日（金）に発売する。 マクロ撮影時に被写体との距離を厳密に調整するための製品。従来モデル「MP-180S」と異なり、前後方向をロックできるようになった。クランクでの微動が基本になるが、ロックを外すことで手動による粗動も可能。 レール側面にはアルカスイス互換形状の溝が設けられており、ク