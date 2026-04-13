セーフか、アウトか。韓国女性グループaespaの日本出身メンバーであるジゼルが、生配信中に英語で「ビッ○」と返した場面が拡散されて注目を集めている。【写真】日本料理を「生臭い」と切り捨てた韓国女優問題のシーンは、配信中に視聴者からジゼルに向けて「ビッ○」という書き込みがなされたことが発端である。そのコメントを拾ったジゼルは「今、私のことをビッ○と呼んだのか」という趣旨の確認をした後、「OK、ビッ○」と言