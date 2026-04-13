BTSが3月21日に韓国・ソウルの光化門広場一帯で開催した『BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG』のリハーサル映像が公開。無邪気な笑顔を見せるメンバーの姿に、ファンの注目が集まっている。 【動画】①BTSメンバーの真剣な表情＆お茶目な笑顔溢れるリハーサル風景②③「SWIM」＆「Dynamite」リハーサルvsライブ動画 ■BTSメンバーがリハーサル中に交わす笑顔 Netf