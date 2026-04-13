13日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は65枚だった。コールは6万円コール1枚の取引が成立。終値は1545円だった。プットのの合計出来高は64枚。プットの出来高トップは5万円の55枚（1170円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価格 価格 前日比