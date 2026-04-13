ＧＭＯプライム・ストラテジー [東証Ｓ] が4月13日大引け後(15:31)に決算を発表。26年12月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比7.5％減の3700万円に減った。 併せて、決算期変更する通期の業績予想は連結経常利益が7200万円となる見通しを示した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の17.9％→15.5％に低下した。 ※26年12月期(13ヵ月決算)が決算期変更のた