阿波製紙 [東証Ｓ] が4月13日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1.7億円の赤字→1.2億円の赤字(前の期は2.7億円の黒字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.4億円→1.9億円(前年同期は3.3億円)に35.5％増額し、減益率が57.4％減→42.3％減に縮小する計算になる