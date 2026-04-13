マーキュリー [東証Ｇ] が4月13日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年2月期の経常利益(非連結)を従来予想の1億2000万円→8200万円(前の期は1億6600万円)に31.7％下方修正し、減益率が27.7％減→50.6％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の最終利益は従来予想の8500万円→1億6200万円(前の期は1億2600万円)に90.6％上方修正し、一転して28.6％増益を見込み、一気に4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとな