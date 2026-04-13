サンケイリアルエステート投資法人 [東証Ｒ] が4月13日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年2月期の経常損益を従来予想の12.9億円の黒字→35.6億円の赤字(前の期は11億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 業績悪化に伴い、従来2773円を計画していた分配金を見送り、無配転落(前の期は2361円)とする方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本投資法人が2025