中国・上海市で「日中友好成人式」が開催された。台湾メディアのETtodayが12日に報じた。日中両国の学生が共同で成人を祝う「日中友好成人式」が11日、上海市内のホテルで開催され、着物や漢服を着た両国の若者が多数出席した。式典では日中両国の新成人代表によるあいさつや和太鼓などのパフォーマンス、記念撮影、ゲーム大会などが行われ、和やかな雰囲気だったという。報道によると、この成人式は2012年から行われており、今年