第6回中国国際消費財博覧会は4月13〜18日に海南省で開催され、会場にはハイテク、ファッション、保健、国際特色、免税と高級品、中国産逸品などの展示ホールが設置され、プレスセンターは4月13日にオープンしました。今回の消費財博には60を超える国・地域から3400以上のブランドが出展し、国際出展品の割合は65％に達し、前年比20ポイント上昇しました。主賓国のカナダは400平方メートルの国家館を設置し、約40社のカナダ企業が出