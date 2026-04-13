乃木坂46の中西アルノが15日発売の『EX大衆』5‐6月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。【写真】鮮やかな装いで表紙に登場する中西アルノ8日に、41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を発売し、来月5月19日〜20日には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。今回のテーマは「振れ幅」。ステージ上で会場の空気を変えるほどの歌唱、パフォーマンスを見せる一方、ふだんは「ぽんこつ」ともいわれ