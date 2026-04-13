9人組グローバルグループ・&TEAMのNICHOLASが、5月12日発売のメンズ向けビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』2026年6月号（カエルム）の表紙を飾る。【別カット】雰囲気ガラリ…&TEAM・NICHOLAS第1特集のテーマは「SPICE ALLURE」。NICHOLASのカリスマ性とミステリアスな魅力をあらゆる角度から引き出した見どころ満載のカバーストーリーとなっている。今回は、“スパイスメイク”をキーワードに