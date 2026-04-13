乃木坂46に加入して5年目を迎え、14日に念願の1st写真集『エチュード』を発売する5期生・川崎桜（※崎＝たつさき）。インタビューで川崎は、この写真集を経て、「迷いが消えた」と語る。自身の中に生まれた変化や成長、そしてアイドルとしての葛藤と向き合ってきたこれまでを振り返る。そして、今は「グループを任せられるような存在になりたい」と、卒業コンサートが控えるキャプテン・梅澤美波への思いについても語ってくれた