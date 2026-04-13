白ワインとともに味わうのは、大阪湾の恵み『泉だこ』。同じ大阪湾育ちでも、『明石のタコ』とは全く異なる味わいで知られる地元のブランドタコです。その新たな魅力を引き出す特別な一皿が披露されました。 【写真を見る】大阪のブランドタコ「泉だこ」白ワインとのコラボで大阪産（もん）の新たな魅力ひきだす 会場は、グランフロント大阪にあるナレッジキャピタル。大阪湾でとれた「泉だこ」の甘くてやわらかい食感を活かし