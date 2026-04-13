ちょうど1年前、去年の4月13日に開幕した、大阪・関西万博。 158の国と地域、7つの国際機関がパビリオンを出展。カラダ年齢を測定し「25年後の自分」と対面したり、「アンドロイド」とふれあったり…「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに各パビリオンは予約が取れないほど注目が集まりました。 去年7月にはブルーインパルスも会場上空を華麗に舞い、閉幕が近づくころには来場者は、毎日20万人超え。半