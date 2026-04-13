陸上自衛隊の防空ミサイル「03式中距離地対空誘導弾」（中SAM）（陸自提供）沖縄県与那国町の上地常夫町長は13日、小泉進次郎防衛相と防衛省で面会し、同町への防空ミサイル部隊配備計画を容認する意向を伝えた。面会後記者団に「町民や議員とも意見交換し、部隊配備に関して異を唱えないことにした」と述べた。上地氏は、住民には反対意見もあるため引き続き丁寧な情報提供を防衛省側に要請。部隊の追加配備がある場合には「