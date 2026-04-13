首の手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックス（53）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生放送に10週ぶりに復帰した。前回まで9週連続で同番組のスタジオ出演を欠席していたマツコ。久々に生放送で姿を見せ、番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい」と祝福されると「ほんとにもう私、FIREできるんですよ。もう労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて。本当に働き