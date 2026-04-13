石井杏奈（27）が13日、都内で行われたテレビ東京連続ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（17日スタート、金曜午後9時）記者会見に登壇し、主演濱田岳（37）らと見どころを語った。冴えないアラフォー刑事が、10年前にタイムリープし、人生をやり直す新感覚刑事ドラマ。石井は、主人公の元恋人役を演じる。物語にちなみ、人生のターニングポイントについて出演者らとトーク。石井は、E−girlsの活動を始めた中学時代を挙げ「めちゃく