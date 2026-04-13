4月13日現在、巨人はセ・リーグ5球団と3試合ずつ対戦し、7勝7敗の3位につけている（広島とは1試合雨天中止）。「開幕前はローテーションの中心である山崎伊織と戸郷翔征の離脱があったため、苦戦は必至と見られていました。そうしたなかで、各球団とひとカードを終え、五分の成績はよくやっているとの評価を与えてもいいと思いますね」（スポーツ紙デスク）また、この14試合で「今季の戦い方が見えてきた」と続ける。「まず山