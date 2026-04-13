皆さんは、職場で「この人、なんの仕事しているの？」と疑問に感じたことはありませんか。上司という立場ゆえに評価されやすい一方で、実際の業務を支えているのは部下というケースも少なくありません。今回は、筆者の友人Y子が体験した、上司の実態が思わぬ形で明らかになったエピソードをご紹介します。 頼られていると思っていた頃 Y子は、30代で営業職として働いています。上司のK亮は、完璧主義で細かい性