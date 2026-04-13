高性能な完全ワイヤレスイヤホン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」をレビュー！スマートフォン（スマホ）の周辺機器としてもはや「完全ワイヤレスイヤホン」はなくてはならない存在となっており、一部では音声による入力や読み上げなどのAIを活用した機能を搭載するという流行りだけでなく、イヤホンとしての本質でもある高音質化とノイズキャンセル機能の向上といった高機能化も進んでいます。そしてこうしたイヤホンの本質的な機能で