フリーアナウンサーの袴田彩会(はかまだ・あやえ＝35)が12日、自身のX(旧ツイッター)を更新。救急搬送されていたことを報告した。 【写真】3時間を1人トークで乗りきった里崎氏すごい人の数！ 袴田アナはこの日、元プロ野球選手の里崎智也氏とともに都内で行われるトークイベントに出演予定だったが、出演を辞退していた。同日のXの投稿では「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽し