Googleは2026年3月、AIで大きな負担になっているメモリ使用量を減らしつつ処理速度と検索性能も高める圧縮技術「TurboQuant」を発表しました。これによりAI分野のメモリ需要が減少し、メモリ価格の引き下げにつながるのではないかとの期待も寄せられていますが、複数の海外メディアは「TurboQuantはメモリ不足を解消せず、むしろメモリ需要を増加させる」との見解を示しています。Will Google’s TurboQuant algorithm hurt AI dem