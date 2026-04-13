今夜4月13日放送のMrs. GREEN APPLE冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系／毎週月曜）では、全国の学校や職場を巡り“スターの原石”を発掘する新企画が始動。白熱のゲーム対決には、M！LKの塩崎太智がリベンジ参戦するほか、ダイアン津田、あばれる君ら芸人軍も登場する。【写真】今夜放送『テレビ×ミセス』レギュラー第2回＜フォトギャラリー＞レギュラー第2回となる今回の放送では、ミセスが全国各地の学校や職場を訪れ、自慢