◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）オープン初挑戦のアルデバランＳで未勝利からの連勝が４で止まったピカピカサンダー（牡４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父アジアエクスプレス）。その前走は激しい先行争いに巻き込まれた。序盤から同馬を含む４頭が主張する展開となり、その４頭すべてが下位に沈む完全な差し決着。「オーバーペースだったし参考外」と鹿戸調教師は意に介さない。