宝塚歌劇元星組トップスターで女優の湖月わたるが１３日、大阪市内で「湖月わたる宝塚歌劇団退団２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『ＴＵＭＢＬＥＷＥＥＤ（タンブルウィード）』」に向けた取材会に出席した。２００６年退団から２０年になる湖月。今作では、かつて演じた伝説の女性ガンマン「カラミティ・ジェーン」の波乱万丈の人生を新たに朗読×ダンス×歌でつづる。湖月は「私にとってターニングポイントとなった作品