宝塚歌劇元星組トップスターで女優の湖月わたるが、大阪市内で「湖月わたる宝塚歌劇団退団２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『ＴＵＭＢＬＥＷＥＥＤ（タンブルウィード）』」に向けた取材会に出席した。２００６年退団から２０年になる湖月。この２０年について「変わっていないのは舞台に対する情熱。全然変わることはないですね」とキッパリ。退団時に思い描いていた夢についても「まさか２０年後もこういう風にステージ