【新華社海口4月13日】中国海南省で13日から6日間、第6回中国国際消費品博覧会が開催されている。メイン会場の海口市では、地元の喫茶文化「老爸茶（ラオバーチャー）」と同市の特色ある文化・観光プロジェクトを融合させた観光バスが専用路線を運行し、都市の特色をアピールしている。バスの車体には博覧会の要素と海南の情緒が表現され、車内には喫茶・軽食、文化クリエーティブ商品展示、展望の各エリアが設けられて