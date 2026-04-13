取手競輪場のF1が14日、開幕する。13日は前検が行われた。ガールズ116期の岩崎ゆみこ（30＝茨城）が今開催を最後に現役を退くことを明かした。「引退します。今回が最後です」と明かし、理由については「開催が終わってからSNSで自分の言葉で詳しいことをお伝えします」と話した。岩崎はさいたま市出身。小学校入学と同時にバスケットボールを始め、東京医療保健大では17年全日本大学バスケットボール選手権優勝。その後、