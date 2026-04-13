ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、ボディビルダーの横川尚隆が最高月収と借金事情を明かす場面があった。【映像】規格外の借金と最高月収を明かす瞬間番組内の企画で、突如として「子ども記者」たちが横山に突撃。子ども記者から「この肉体を作り上げるために借金をしたのは本当ですか？」と問われると、横川は「おじさんはいっぱいお金を借りてるの。500万くらいかな