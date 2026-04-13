宝塚歌劇団の雪組新トップコンビ、朝美絢（あさみ・じゅん）＆音彩唯（ねいろ・ゆい）のプレお披露目公演「波うららかに、めおと日和」が13日、大阪・梅田芸術劇場で開幕した。同作は西香はち氏原作の人気コミックで、昨年4月にはドラマ化もされた人気作。戦争の影が忍び寄る昭和初期を舞台に、顔を合わせることもなく結婚した帝国海軍中尉・江端瀧昌（朝美）、なつ美（音彩）夫妻の“うぶすぎる新婚生活”を描いた。ドラマ化