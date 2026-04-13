「大相撲春巡業」（１３日、東京・靖国神社）靖国神社巡業では毎年、参加した関取が書をしたため、神社側に納めることが恒例。この日も朝稽古の後、昼食時などに筆を走らせる力士の姿が見られた。８勝７敗だった春場所で初の技能賞を獲得するなど、きっぷのいい相撲で人気の藤ノ川（２１）＝伊勢ノ海＝は「力」としたため「力をつけられるように」と語った。ほかに横綱豊昇龍は「気魄一閃」、若元春は「道」、熱海富士は「