三田寛子（60）が13日までにインスタグラムを更新。35年以上にわたる付き合いのある女優4人ショットを投稿した。三田は、小林聡美、鳥越マリ、高橋ひとみと並んだショットをアップし「さとちゃんの舞台」と記し、小林の舞台を観劇したことを報告した。4人の関係について、ハッシュダグを付け「NY恋物語2からの大切な友」とし、90年のフジテレビ系「ニューヨーク恋物語2男と女」からの親交だとつづった。同作は田村正和さん主演で