大分県の山中に遺体を遺棄した疑いで逮捕された男が、行方不明になっている10代の女性について、「インターネットで知り合い、会ったことがある」という趣旨の供述をしていることが分かりました。この事件は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで、大分市の職業不詳・姫野忠文容疑者（58）が逮捕・送検されたものです。県内に住む10代後半の女性が行方不明になっていて、姫野容疑者は殺害をほのめかす供述もしてい