マツコ・デラックスが13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。2月2日放送回以来10週ぶりに番組復帰を果たした。番組冒頭、マツコは「本当にもうヤダ。私、FIRE（経済的自立による早期リタイア）できるんですよ。労働意欲が湧かなくて。今日も1時間ぐらい前までバックれてやろうと思って」と切り出した。長髪オールバックで、愛用のチュニック姿だった。続けて「1個だけ分かったことあるんですけど、この番組2