元宝塚星組トップ娘役の妃海風が、ビルボードライブツアーを9月より開催する。 （関連：柚希礼音、進化の最新形と宝塚歌劇団への想い詰め込んだ『REON JACK5』ゲネプロの様子をレポート） 本ツアーは、9月25日にビルボードライブ大阪、10月2日に初登場となるビルボードライブ横浜にて開催。今回は長年妃海が慕い、EXPO2025『未来へのOne Step！～世界を結ぶ愛の歌声～』