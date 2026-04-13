11日に行なわれた、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド。 「V・ファーレン長崎」は、アウェーで「アビスパ福岡」と対戦しました。 百年構想リーグは、この試合から後半戦。 V・ファーレンは今シーズン、ホーム戦では勝利している福岡との九州ダービーに臨みました。 前半、福岡の堅い守備を前に攻めあぐねますが、41分にフリーキックのチャン